Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 11 липня

Жінка страждає від спеки. Фото: freepik

У четвер, 11 липня, одеситів чекає справжній літній спекотний день. На небі синоптики не передбачають хмар, тож на опади можна не сподіватись. Варто захопити із собою сонцезахисний крем і капелюх, адже сонячні промені будуть досить активними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі +24...+26 °C, вдень +34...+36 °C.

Температура морської води +25...+26 °C.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі +21...+26 °C, вдень +32...+37 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 11 липня

В Україні сьогодні, 11 липня, очікується дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів у центральних, південних та східних областях досягнуть максимальної позначки +40 °C.

На півдні, сході та більшості центральних областей — температура повітря становитиме +33+39 °C, а місцями навіть +40 °C.Навіть вночі буде спекотно — +20...+25 °C. Водночас прогнозують переважно суху погоду.

А сьогодні увечері локальні дощі та грози можуть пройти від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини. Також локально очікуються грози вночі на північному сході та в центрі України.

Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україну накрила аномальна спека. Пік температури буде завтра — 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.



Ми також писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.