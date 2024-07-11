Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 11 липня

Аномальна спека — синоптики попередили про високі температури в Одесі сьогодні
У четвер, 11 липня, одеситів чекає справжній літній спекотний день. На небі синоптики не передбачають хмар, тож на опади можна не сподіватись. Варто захопити із собою сонцезахисний крем і капелюх, адже сонячні промені будуть досить активними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +24...+26 °C, вдень +34...+36 °C.
- Температура морської води +25...+26 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +21...+26 °C, вдень +32...+37 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні 11 липня
В Україні сьогодні, 11 липня, очікується дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів у центральних, південних та східних областях досягнуть максимальної позначки +40 °C.
На півдні, сході та більшості центральних областей — температура повітря становитиме +33+39 °C, а місцями навіть +40 °C.Навіть вночі буде спекотно — +20...+25 °C. Водночас прогнозують переважно суху погоду.
А сьогодні увечері локальні дощі та грози можуть пройти від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини. Також локально очікуються грози вночі на північному сході та в центрі України.
Нагадаємо, Україну накрила аномальна спека. Пік температури буде завтра — 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.
Ми також писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.
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