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Аномальна спека — синоптики попередили про високі температури в Одесі сьогодні

11 липня 2024 05:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 11 липня
Жінка страждає від спеки. Фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 11 липня, одеситів чекає справжній літній спекотний день. На небі синоптики не передбачають хмар, тож на опади можна не сподіватись. Варто захопити із собою сонцезахисний крем і капелюх, адже сонячні промені будуть досить активними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +24...+26 °C, вдень +34...+36 °C.
  • Температура морської води +25...+26 °C.
Прогноз погоди в Одесі на 11 липня
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +21...+26 °C, вдень +32...+37 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди на Одещині на 11 липня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 11 липня

 В Україні сьогодні, 11 липня, очікується дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів у центральних, південних та східних областях досягнуть максимальної позначки +40 °C. 

На півдні, сході та більшості центральних областей — температура повітря становитиме +33+39 °C, а місцями навіть +40 °C.Навіть вночі буде спекотно — +20...+25 °C. Водночас прогнозують переважно суху погоду.

А сьогодні увечері локальні дощі та грози можуть пройти від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини. Також локально очікуються грози вночі на північному сході та в центрі України.

Прогноз погоди в Україні на 11 липня
Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україну накрила аномальна спека. Пік температури буде завтра — 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.

Ми також писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

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