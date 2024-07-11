Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 11 июля.

Аномальная жара — синоптики предупредили о высоких температурах в Одессе сегодня
В четверг, 11 июля, одесситов ждет настоящий летний жаркий день. На небе синоптики не предсказывают облаков, так что на осадки можно не надеяться. Следует захватить с собой солнцезащитный крем и шляпу, ведь солнечные лучи будут достаточно активными.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +24...+26 °C, днем +34...+36 °C.
- Температура морской воды +25...+26 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +21...+26 °C, днем +32...+37 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 11 июля
В Украине сегодня, 11 июля, ожидается очень жаркая погода. Столбики термометров в центральных, южных и восточных областях достигнут максимальной отметки +40 °C.
На юге, востоке и большинстве центральных областей температура воздуха составит +33+39 °C, а местами даже +40 °C. Даже ночью будет жарко — +20...+25 °C. В то же время прогнозируют преимущественно сухую погоду.
Сегодня вечером локальные дожди и грозы могут пройти от Сумщины через Черкасщину, Киевщину до Винницкой области. Также местами ожидаются грозы ночью на северо-востоке и в центре Украины.
Напомним, Украину накрыла аномальная жара. Пик температуры будет завтра — 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.
Мы также писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.
Читайте Новини.LIVE!