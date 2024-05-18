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80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс

18 травня 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс
Одеський вокзал. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна та світ сьогодні, 18 травня, вшановує День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Зокрема, на залізничному вокзалі "Одеса" відбувся перфоманс до 80-их роковин. На захід зібралося понад сотню мешканців міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Організатори дійства відтворили вагони тих подій, аби показати в яких умовах перевозили людей. Саме такі тісні приміщення стали смертю для великої кількості депортованих.

80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 1
Вагон на Одеському вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Серед учасників і Пан Рахім. Він ще був дитиною, коли радянський режим розпочав депортацію кримськотатарського народу. Чоловік розповів про ті звірства, які йому довелося побачити.

"О 04:00 прийшли й сказали, що через 15 хвилин чекають нас на вулиці. Ми думали, що нас просто вб'ють. Нас відвезли на вокзал й посадили у такі вагони. Люди помирали просто там. Нас ніхто не годував. Дітей викидали через маленькі вікна, а дорослих уже на зупинках. Пам'ятаю, як плакали діти", — згадує ті страшні події Пан Рахім.

80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 1
Пан Рахім, пережив депортацію. Фото: Новини.LIVE
80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 3
Ілюстрація вагона всередині. Фото: Новини.LIVE

Він також додає, що їхнім поселенням ніхто не займався. Привезли до якихось землянок, а далі вже були самі.

Зараз ворог той самий 

Зазначимо, захід провели на десятій колії шостої платформи. Під час нього вмикали гімн України та кримськотатарського народу. Участь у ньому взяли представники міської та обласної влади, народні депутати та посол Туреччини. Пан Пірей Єгіл Масой зазначив, що його країна не визнає нелегітимну та незаконну російську анексію Криму. Він висловив своє співчуття та підтримку Україні й кримськотатарському народові. 

"Як друг, сусід і стратегічний партнер Туреччина продовжить надавати потужну підтримку як українському народу, так і кримськотатарському", — додав посол Туреччини Пан Пірей Єгіл Масой. 

80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 2
Посол Туреччини Пан Пірей Єгіл Масой. Фото: Новини.LIVE
80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 5
Люди, які прийшли вшанувати пам'ять депортованих кримських татар. Фото: Новини.LIVE

Депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов наголосив, що ворог сьогодні той самий, що й у 1944. Адже тепер Росія здійснює такий же геноцид, який робив СРСР. Окрім цього, він подякував нашим військовим, які боронять Україну і висловив надію на скоріше звільнення Криму. 

"Я дякую ЗСУ за можливість тут стояти. Тільки наша підтримка і допомога ЗСУ дасть можливість зробити Крим вільним. Звільнити політв'язнів і військовополонених. Це питання нашої свідомості", — зазначив народний обранець. 

80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 3
Депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов. Фото: Новини.LIVE
80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 7
Карта Криму. Фото: Новини.LIVE

Секретар Одеської міської ради Ігор Коваль на заході зазначив, що наші народи мають спільний біль — це геноцид. І на відміну від російського лозунгу, який пропагує все повторити, в українців і кримських татар він звучить — "Ніколи знову".

"Можем повторить — це лозунг тих, хто хочу війни, хто хоче агресії. Лозунг вільних людей звучить, що ніколи знову не буде повторення тих страшних подій", — сказав Ігор Коваль. 

80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 4
Секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Фото: Новини.LIVE

Більше про роковини депортації кримських татар

Нагадаємо, депортовані кримські татари опинилися в жахливих умовах на території Узбецької РСР та Уралу. Їх позбавили дому, змусили жити в жахливих умовах, де лютували голод та хвороби. За офіційними даними НКВС, лише за перші півтора роки депортації загинуло майже 30 000 кримських татар. Насправді ж жертв було значно більше.

80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 9
Вагон, який показали в ході перфомансу. Фото: Новини.LIVE
80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс - фото 10
Плакат з портретами політв'язнів. Фото: Новини.LIVE

Додамо, Президент України Володимир Зеленський у 80-ті роковини депортації кримськотатарського народу підкреслив, що десять років тому це зло геноциду оновило форму й так само пішло проти України, почавши з Криму. На його думку, наш спільний історичний обовʼязок — відповісти на удари Росії стійкістю та перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року.

Одеса
Крим
геноцид
кримські татари
Одеська область
Одеська ОДА
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депортація

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