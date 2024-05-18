80-я годовщина депортации крымских татар — на Одесском вокзале состоялся перформанс

Одесский вокзал. Фото: Новини.LIVE

Украина и мир сегодня, 18 мая, чествуют День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В частности, на железнодорожном вокзале "Одесса" состоялся перфоманс к 80-й годовщине. На мероприятие собралось более сотни жителей города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Организаторы действа воспроизвели вагоны тех событий, чтобы показать, в каких условиях перевозили людей. Именно такие тесные помещения стали смертью для множества депортированных.

Вагон на Одесском вокзале. Фото: Новини.LIVE

Среди участников и Пан Рахим. Он был еще ребенком, когда советский режим начал депортацию крымскотатарского народа. Мужчина рассказал о зверствах, которые ему пришлось увидеть.

"В 04:00 пришли и сказали, что через 15 минут ждут нас на улице. Мы думали, что нас просто убьют. Нас отвезли на вокзал и посадили в такие вагоны. Люди умирали прямо там. Нас никто не кормил. Детей выбрасывали через маленькие окна, а взрослых уже на остановках", — говорит Пан Рахим

Пан Рахим пережил депортацию. Фото: Новини.LIVE

Иллюстрация вагона внутри. Фото: Новини.LIVE

Он также добавляет, что их поселением никто не занимался. Привезли к землянкам, а дальше уже были сами.

Сейчас враг тот же

Мероприятие провели на десятом пути шестой платформы. Во время него включали гимн Украины и крымскотатарского народа. Участие в нем приняли представители городской и областной власти, народные депутаты и посол Турции. Господин Пирей Егил Масой отметил, что его страна не признает нелегитимную и незаконную российскую аннексию Крыма. Он выразил свое соболезнование и поддержку Украине и крымскотатарскому народу.

"Как друг, сосед и стратегический партнер Турция продолжит оказывать мощную поддержку как украинскому народу, так и крымскотатарскому", — добавил посол Турции Пан Пирей Егил Масой.

Посол Турции Пан Пирей Егил Масой. Фото: Новини.LIVE

Люди, пришедшие почтить память депортированных крымских татар. Фото: Новини.LIVE

Депутат Одесского областного совета Февзи Мамутов подчеркнул, что враг сегодня тот же, что и в 1944 году. Ведь теперь Россия осуществляет такой же геноцид, который делал СССР. Кроме этого, он поблагодарил наших военных, которые защищают Украину и выразил надежду на скорейшее освобождение Крыма.

"Я благодарю ВСУ за возможность здесь стоять. Только наша поддержка и помощь ВСУ позволит сделать Крым свободным. Освободить политзаключенных и военнопленных. Это вопрос нашего сознания", — отметил народный избранник.

Депутат Одесского областного совета Февзи Мамутов. Фото: Новини.LIVE

Карта Крыма. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль на мероприятии отметил, что у наших народов общая боль — это геноцид. И в отличие от российского лозунга, пропагандирующего все повторить, у украинцев и крымских татар он звучит — "Никогда снова".

"Можем повторить - это лозунг тех, кто хочет войны, кто хочет агрессии. Лозунг свободных людей звучит, что никогда снова не будет повторения тех страшных событий", — сказал Игорь Коваль.

Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль. Фото: Новини.LIVE

Больше о годовщине депортации крымских татар

Напомним, депортированные крымские татары оказались в ужасающих условиях на территории Узбекской ССР и Урала. Их лишили дома, заставили жить в ужасных условиях, где свирепствовали голод и болезни. По официальным данным НКВД, только за первые полтора года депортации погибли почти 30 000 крымских татар. На самом же деле жертв было гораздо больше.

Вагон, который показали в ходе перфоманса. Фото: Новини.LIVE

Плакат с портретами политзаключенных. Фото: Новини.LIVE

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымскотатарского народа подчеркнул, что десять лет назад это зло геноцида обновило форму и так же пошло против Украины, начав с Крыма. По его мнению, наша общая историческая обязанность ответить на удары России устойчивостью и победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года.