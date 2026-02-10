Кадрові зміни в АМПУ та Адміністрації судноплавства 2026

Микола Кравчук, новий очільник АМПУ. Фото: Адміністрація морських портів України

Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки у ключових морських відомствах країни. Микола Кравчук залишив посаду голови Адміністрації судноплавства, щоб очолити державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). На його попереднє місце уряд призначив Юрія Кононенка, який до цього працював першим заступником у цій же службі.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зміна керівництва

Микола Кравчук переходить на нову посаду за наказом профільного міністра Олексія Кулеби. Він керував Адміністрацією судноплавства з літа 2025 року, а загалом має десятирічний досвід управління в державному та приватному секторах. За освітою Кравчук юрист, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Окрім професійних досягнень, він має відомчі нагороди від Збройних сил України за підтримку обороноздатності країни, зокрема нагрудні знаки "За службу та звитягу" та "За сприяння війську".

Що відомо про Кононенко

Тимчасово виконувати обов'язки голови Адміністрації судноплавства з 10 лютого 2026 року буде Юрій Кононенко. Він є випускником Одеського національного морського університету і добре знає галузь зсередини. Його кар’єра почалася в Одеській ОДА ще у 2013 році, після чого він багато років працював на керівних посадах в АМПУ, зокрема очолював Ренійську філію порту. Оскільки Кононенко працював першим заступником у службі з серпня минулого року, зміна керівництва не має вплинути на стабільність роботи відомства.

Нагадаємо, ми повідомляли, що УАФ призначив нового головного тренера жіночої збірної України з футболу. Нею стала Ія Андрущак, вона у минулому вона виступала за жіночу збірну України на позиції півзахисниці, провівши 58 матчів і забивши два м’ячі.

Також ми писали, що Голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину обвинувачують у недостовірному декларування. За кілька років не вказали майно на понад 8 мільйонів гривень. Йдеться про нерухомість, дорогі авто та фінансові внески. Справу скерували до суду.