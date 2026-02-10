Кадровые изменения в АМПУ и Администрации судоходства 2026

Николай Кравчук, новый глава АМПУ. Фото: Администрация морских портов Украины

Кабинет Министров Украины провел кадровые перестановки в ключевых морских ведомствах страны. Николай Кравчук покинул пост главы Администрации судоходства, чтобы возглавить государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). На его предыдущее место правительство назначило Юрия Кононенко, который до этого работал первым заместителем в этой же службе.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины, передают Новости.LIVE.

Смена руководства

Николай Кравчук переходит на новую должность по приказу профильного министра Алексея Кулебы. Он руководил Администрацией судоходства с лета 2025 года, а в целом имеет десятилетний опыт управления в государственном и частном секторах. По образованию Кравчук юрист, окончил Национальную академию внутренних дел. Кроме профессиональных достижений, он имеет ведомственные награды от Вооруженных сил Украины за поддержку обороноспособности страны, в частности нагрудные знаки "За службу и доблесть" и "За содействие армии".

Что известно о Кононенко

Временно исполнять обязанности главы Администрации судоходства с 10 февраля 2026 года будет Юрий Кононенко. Он является выпускником Одесского национального морского университета и хорошо знает отрасль изнутри. Его карьера началась в Одесской ОГА еще в 2013 году, после чего он много лет работал на руководящих должностях в АМПУ, в частности возглавлял Ренийский филиал порта. Поскольку Кононенко работал первым заместителем в службе с августа прошлого года, смена руководства не должна повлиять на стабильность работы ведомства.

