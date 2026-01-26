Південь України втрачає $300 млн через дефіцит зрошення

Поле з пшеницею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Аграрії півдня України щороку недораховуються сотень мільйонів доларів через дефіцит води. Клімат теплішає, а опадів для стабільних урожаїв бракує. Війна ще більше вдарила по водній інфраструктурі. Найбільші наслідки відчули південні та східні регіони.

Про це повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Відсутність зрошення

За оцінкою асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), відсутність зрошення коштує агросектору півдня України близько $300 млн щороку. За останні 30 років середня температура в країні зросла на 1,2°C, тоді як для формування повноцінного врожаю зернових потрібно близько 700 мм опадів, яких часто немає.

Війна погіршила ситуацію з водою. З початку повномасштабного вторгнення задокументовано 230 випадків пошкодження дамб, мостів і систем водопостачання та водовідведення. Близько 6 млн людей не мають доступу до чистої питної води, а країна втратила орієнтовно третину водних ресурсів.

Найсильніший удар — по півдню та сходу після знищення Каховської ГЕС. Руйнування водосховища призвело до втрати 18,2 км³ води, що становило близько 10% водних ресурсів для агросектору, і вивело з ладу зрошення на 750 тис. га сільгоспземель.

Обвал виробництва

Виробництво на зрошуваних землях обвалилося на 89%. Зокрема, зернові та бобові скоротилися на 93% (з 608,9 тис. т до 44,4 тис. т), олійні — на 98% (з 588,5 тис. т до 13,1 тис. т), овочі — на 85% (з 910 тис. т до 140 тис. т).

В УКАБ наголошують, що повернутися до попередньої моделі неможливо, але аграрії адаптуються — впроваджують раціональне водокористування та сучасні підходи. Уже діє Водна стратегія до 2050 року, затверджено 9 планів управління річковими басейнами на 2025–2030 роки, а за підтримки ЄС оновлюються системи моніторингу води. Це має стабілізувати врожаї, зміцнити продовольчу безпеку та покращити стан водних ресурсів, зокрема Дунаю і Чорного моря.

