Юг Украины теряет $300 млн из-за дефицита орошения

Аграрии юга Украины ежегодно недосчитываются сотен миллионов долларов из-за дефицита воды. Климат теплеет, а осадков для стабильных урожаев не хватает. Война еще больше ударила по водной инфраструктуре. Наибольшие последствия ощутили южные и восточные регионы.

Об этом сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отсутствие орошения

По оценке ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), отсутствие орошения стоит агросектору юга Украины около $300 млн ежегодно. За последние 30 лет средняя температура в стране выросла на 1,2°C, тогда как для формирования полноценного урожая зерновых требуется около 700 мм осадков, которых часто нет.

Война ухудшила ситуацию с водой. С начала полномасштабного вторжения задокументировано 230 случаев повреждения дамб, мостов и систем водоснабжения и водоотведения. Около 6 млн человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, а страна потеряла около трети водных ресурсов.

Самый сильный удар — по югу и востоку после уничтожения Каховской ГЭС. Разрушение водохранилища привело к потере 18,2 км³ воды, что составляло около 10% водных ресурсов для агросектора, и вывело из строя орошение на 750 тыс. га сельхозземель.

Обвал производства

Производство на орошаемых землях обвалилось на 89%. В частности, зерновые и бобовые сократились на 93% (с 608,9 тыс. т до 44,4 тыс. т), масличные — на 98% (с 588,5 тыс. т до 13,1 тыс. т), овощи — на 85% (с 910 тыс. т до 140 тыс. т).

В УКАБ отмечают, что вернуться к предыдущей модели невозможно, но аграрии адаптируются — внедряют рациональное водопользование и современные подходы. Уже действует Водная стратегия до 2050 года, утверждено 9 планов управления речными бассейнами на 2025-2030 годы, а при поддержке ЕС обновляются системы мониторинга воды. Это должно стабилизировать урожаи, укрепить продовольственную безопасность и улучшить состояние водных ресурсов, в частности Дуная и Черного моря.

