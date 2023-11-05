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Аграрії Одещини можуть отримати добрива для весняної посівної

5 листопада 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Аграрії Одещини можуть отримати добрива для весняної посівної
Мінеральні добрива у мішках. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Агровиробники з Одеської області матимуть можливість отримати мінеральні добрива для весняного посіву у 2024 році. Кожен учасник програми може отримати до двох тонн карбаміду.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Департаменту аграрної політики Одеської ОВА.

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"За підтримки Міністерство аграрної політики та продовольства України, реєстрація на отримання допомоги пройде в Державному аграрному реєстрі (ДАР) у розділі "Доступні програми" - USAID АГРО карбамід під ярі зернові та олійні в сезоні 2024 рік", — йдеться у повідомленні.  

Подача заявок триватиме з 1 по 14 листопада. Для отримання цієї підтримки мають виконуватися такі вимоги:

  • Агровиробники повинні мати в обробітку від 5 до 500 гектарів землі в будь-якій області України (за винятком тимчасово окупованих територій).
  • Вони повинні вирощувати зернові або олійні культури.
  • Заявники можуть бути як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями, включаючи сімейні фермерські господарства.

"Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 20 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні добрива, а ті, хто обробляють від 20 до 500 га - по дві тонни. Пріоритетність в отриманні добрив матимуть господарства, власницями або заявниками яких є жінки", — розповіли у департаменті.

Додамо, що видача мінеральних добрив планується в листопаді-грудні цього року. Цю ініціативу реалізовує уряд США в рамках програми USAID АГРО, і в ній візьме участь сім тисяч українських аграріїв. Загалом буде розподілено 14 тисяч тонн добрив. 

Нагадаємо, аграрії Одеської області успішно зібрали понад 3 мільйони тонн зернових культур в цьому сезоні. Та збір урожаю в регіоні ще триває. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики й продовольства України.

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