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Аграрии Одесчины могут получить удобрения для весенней посевной

5 ноября 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Аграрии Одесщины могут получить удобрения для весенней посевной
Минеральные удобрения в мешках. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Агропроизводители из Одесской области смогут получить минеральные удобрения для весеннего посева в 2024 году. Каждый участник программы может получить до двух тонн карбамида.

Об этом сообщили на странице Департамента аграрной политики Одесской ОВА.

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"При поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, регистрация на получение помощи пройдет в Государственном аграрном реестре (ДАР) в разделе "Доступные программы" - USAID АГРО карбамид под овраги зерновые и масличные в сезоне 2024 года", — говорится в сообщении.

Подача заявок продлится с 1 по 14 ноября. Для получения этой поддержки должны выполняться следующие требования:

  • Агропроизводители должны иметь в возделывании от 5 до 500 гектаров земли в любой области Украины (за исключением временно оккупированных территорий).
  • Они должны выращивать зерновые или масличные культуры.
  • Заявители могут быть как юридическими, так и физическими лицами-предпринимателями, включая семейные фермерские хозяйства.

"Соглашенные заявители, обрабатывающие от 5 до 20 гектаров земли (собственная и арендованная), получат по одной тонне удобрения, а обрабатывающие от 20 до 500 га - по две тонны. Приоритетность в получении удобрений будут иметь хозяйства, владелицами или заявителями которых есть женщины", — рассказали в департаменте.

Добавим, что выдача минеральных удобрений планируется в ноябре-декабре этого года. Эту инициативу реализует правительство США в рамках программы USAID АГРО и в ней примет участие семь тысяч украинских аграриев. В общей сложности будет распределено 14 тысяч тонн удобрений.

Напомним, аграрии Одесской области успешно собрали более 3 миллионов тонн зерновых культур в этом сезоне. Но сбор урожая в регионе продолжается. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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