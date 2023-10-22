На Одещині аграрії намолотили понад три мільйони тонн зерна
Аграрії Одеської області успішно зібрали понад 3 мільйони тонн зернових культур в цьому сезоні. Та збір урожаю в регіоні ще триває.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики й продовольства України.
Загальний збір України
Аграрії всіх областей України намолотили загалом 57,6 мільйона тонн зернових і масличних культур. Збір зернових та зернобобових культур проводився на площі 8275,3 тис. гектарів при середній урожайності 47,4 центнера на гектар.
Види зерна та урожайність
- Пшениця: 4 694,5 тис. гектарів (урожайність - 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тис. тонн.
- Кукурудза: 1 376,7 тис. гектарів (урожайність - 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тис. тонн.
- Ячмінь: 1 504,5 тис. гектарів (урожайність - 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн.
- Горох: 154,4 тис. гектарів (урожайність - 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн.
- Гречка: 136,6 тис. гектарів (урожайність - 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тис. тонн.
- Просо: 77,4 тис. гектарів (урожайність - 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн.
- Інші види зернових та зернобобових культур: 331,2 тис. гектарів, намолочено 961,6 тис. тонн.
Нагадаємо, з початку 2023 року українські агропідприємства отримали 45,5 мільярдів гривень кредитних коштів. Одеська область серед лідерів у програмі "Доступні кредити 5-7-9".
Також ми повідомляли, що в Одеській області зібрали перший мільйон тонн нового врожаю. Найгірший результат зафіксували в Ізмаїльському районі.
Додамо, що на землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року. Вже було намолочено понад 800 тисяч тонн зерна з початку жнив. Це становить 25% від запланованого об‘єму.
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