На Одещині зібрали 31 тисячу тонн винограду: скільки ще планують зібрати

Грони винограду. Фото: facebook

В Одеській області триває активна кампанія зі збору винограду. Аграрії зібрали вже половину з очікуваного врожаю, а це 31 тисяча тонн.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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"Станом на жовтень в області триває збір урожаю. Прогнозується зібрати врожай на площі 12 827 га. Зібрано вже половину. Валовий збір 31 тисяча тонн, урожайність 44,8 ц/га", — зазначив очільник ОВА.

Також Олег Кіпер повідомив, наразі профільний департамент ОВА працює над створенням в області регіональної системи географічних зазначень та опрацьовується мережа контрольованих найменувань територій, що сприятиме експансії наших вин на європейський та світовий ринки.

"Виноградарство — важлива галузь для економічного добробуту регіону. Вона забезпечує близько 7 тисяч людей постійною роботою, під час сезону — їх кількість збільшується. Виноградарство та виноробство — це податки до громад, валютна виручка від експорту та головне — робочі місця. Люди, що працюють на рідній землі", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Для допомоги підприємствам, які вирощують та переробляють виноград, впроваджено низку програм, які працюють через єдиний державний аграрний реєстр (ДАР).

Нагадаємо, в Одеській області продовжує стрімко розвиватися тваринництво. За перші 9 місяців 2023 року виробництво м'яса збільшилося на 10%, а молока — більш ніж на 16%.