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В Одесской области собрали 31 тысячу тонн винограда: сколько еще планируют собрать

15 октября 2023 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области собрали 31 тысячу тонн винограда: сколько еще планируют собрать
Гроздья винограда. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области продолжается активная кампания по сбору винограда. Аграрии собрали уже половину ожидаемого урожая, а это 31 тысяча тонн.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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"По состоянию на октябрь в области продолжается сбор урожая. Прогнозируется собрать урожай на площади 12 827 га. Собрана уже половина. Валовый сбор 31 тысяча тонн, урожайность 44,8 ц/га", — отметил глава ОВА.

Также Олег Кипер сообщил, что профильный департамент ОВА работает над созданием в области региональной системы географических указаний и прорабатывается сеть контролируемых наименований территорий, что будет способствовать экспансии наших вин на европейский и мировой рынки.

"Виноградарство — важная отрасль для экономического благосостояния региона. Она обеспечивает около 7 тысяч человек постоянной работой, во время сезона — их количество увеличивается. Виноградарство и виноделие — это налоги к общинам, валютная выручка от экспорта и главное — рабочие места. Люди, которые работают на родной земле", — говорится в сообщении главы ОВА.

Для помощи предприятиям, выращивающим и перерабатывающим виноград, внедрен ряд программ, работающих через единый государственный аграрный реестр (ГАР).

Напомним, в Одесской области продолжает стремительно развиваться животноводство. За первые 9 месяцев 2023 года производство мяса увеличилось на 10%, а молока — более чем на 16%.

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