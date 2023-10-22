В Одесской области аграрии намолотили более трех миллионов тонн зерна
Аграрии Одесской области успешно собрали более 3 миллионов тонн зерновых культур в текущем сезоне. Но сбор урожая в регионе продолжается.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Общий сбор Украины
Аграрии всех областей Украины намолотили в общей сложности 57,6 миллиона тонн зерновых и оливковых культур. Сбор зерновых и зернобобовых культур производился на площади 8275,3 тыс. гектаров при средней урожайности 47,4 центнера на гектар.
Виды зерна и урожайность
- Пшеница: 4 694,5 тыс. гектаров (урожайность – 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тыс. тонн.
- Кукуруза: 1 376,7 тыс. гектаров (урожайность – 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тыс. тонн.
- Ячмень: 1 504,5 тыс. гектаров (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн.
- Горох: 154,4 тыс. гектаров (урожайность – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн.
- Гречка: 136,6 тыс. гектаров (урожайность – 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тыс. тонн.
- Просо: 77,4 тыс. гектаров (урожайность – 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тыс. тонн.
- Другие виды зерновых и зернобобовых культур: 331,2 тыс. га, намолочено 961,6 тыс. тонн.
Напомним, с начала 2023 года украинские агропредприятия получили 45,5 миллиарда гривен кредитных средств. Одесская область среди лидеров в программе "Доступные кредиты 5-7-9".
Также сообщалось, что в Одесской области собрали первый миллион тонн нового урожая. Худший результат зафиксировали в Измаильском районе.
Добавим, что на землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Уже было намолочено более 800 тысяч тонн зерна с начала жатвы. Это составляет 25% от планируемого объема.
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