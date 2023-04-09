Аграрії Одещини просять уряд знизити залізничні тарифи для зерна на Дунаї

Експорт зерна залізницею. Фото: google.com

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням встановити спеціальні залізничні тарифи для зернових вантажів. Мова йде про перевалку в портах Дунаю. Це дозволить зробити їх конкурентоздатними.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація.

Читайте також:

Зерновики, як інвестори, що реалізують проєкти із будівництва річкових терміналів в портах Дунаю побачили, що навіть в умовах заблокованих морських портів України в Чорному та Азовському морях, коли вантажовласники не звертали увагу на співвідношення цін логістики до портів Чорноморськ, Одеса, Південний з портами Дунайського регіону, останні не могли ефективно опрацьовувати вантажі в першу чергу через відсутність механізованих складів. Річ у тому, що порти 30 років занепадали через додаткові кілометри шляху для автотранспорту та відсутність спеціального тарифу для залізниці, що дозволяв би їм конкурувати з портами Одеси.

"Для забезпечення економічної безпеки країни як невід’ємної складової національної безпеки вбачаємо необхідність у формуванні спеціального тарифу перевезень до портів Дунайського регіону, що дозволило б їм конкурувати з портами Одеського регіону і в мирний час",— йдеться у повідомленні.

Члени зернової асоціації переконані, що такий крок гарантовано забезпечить збільшення вантажного потоку до портів Дунаю, збільшення товарообігу портів, а також збільшення інвестицій у розвиток річкових портів. Разом з розширенням акваторії портів Дунаю з можливістю рейдової перевалки на зовнішньому рейді це дасть змогу компенсувати різницю в спеціальному тарифі на перевезення залізничним транспортом.

Залізнична транзитна дільниця Бесарабяска — Рені має працювати

Також аграрії просять провести міжурядові переговори між Україною та Молдовою щодо зниження вартості перевезення територією Молдови, щоб відкрита нещодавно залізнична транзитна дільниця Бесарабяска — Рені запрацювала. Адже економічні розрахунки сьогодні показують, що неможливо використовувати переваги цієї відкритої дільниці — вартість перевезення по транзитній частині 129 км на території Молдови втричі дорожче ніж за аналогічну дистанцію по території України та становить близько 12 дол. без ПДВ на тоні зерна.

Що дасть спеціальний тариф на перевезення зерна від Укрзалізниці

Укрзалізниця також могла б створити спеціальний тариф на оренду вагонів та збільшення швидкості руху поїздів, що прямуватимуть до портів Дунаю, а також застосовувати українські залізничні бригади та локомотиви Укрзалізниці задля перевезення зерна територією Молдови. Такі кроки суттєво здешевлять вартість логістики та нададуть додаткової економічної привабливості використанню транзитних залізничних ліній та покращать інвестиційний клімат дунайських портів.