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Аграрии Одесской области просят правительство снизить железнодорожные тарифы для зерна на Дунае

9 апреля 2023 18:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Аграрии Одесской области просят правительство снизить железнодорожные тарифы для зерна на Дунае
Экспорт зерна по железной дороге. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой установить специальные железнодорожные тарифы для зерновых грузов. Речь идет о перевалке в портах Дуная. Это позволит сделать их конкурентоспособными.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

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Зерновики, как инвесторы, реализующие проекты по строительству речных терминалов в портах Дуная увидели, что даже в условиях заблокированных морских портов Украины в Черном и Азовском морях, когда грузовладельцы не обращали внимание на соотношение цен логистики к портам Черноморск, Одесса, Южный с портами Дунайского региона, последние не могли эффективно прорабатывать грузы в первую очередь из-за отсутствия механизированных складов. Дело в том, что порты 30 лет приходили в упадок через дополнительные километры пути для автотранспорта и отсутствие специального тарифа для железной дороги, что позволяло бы им конкурировать с портами Одессы.

"Для обеспечения экономической безопасности страны как неотъемлемой составляющей национальной безопасности видим необходимость в формировании специального тарифа перевозок в порты Дунайского региона, что позволило бы им конкурировать с портами Одесского региона и в мирное время", — говорится в сообщении.

Члены зерновой ассоциации убеждены, что такой шаг гарантированно обеспечит увеличение грузового потока в порты Дуная, увеличение товарооборота портов, а также увеличение инвестиций в развитие речных портов. Вместе с расширением акватории портов Дуная с возможностью рейдовой перевалки на внешнем рейде это позволит компенсировать разницу в специальном тарифе на перевозку железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транзитный участок Бессарабяска — Рени должен работать

Также аграрии просят провести межправительственные переговоры между Украиной и Молдовой о снижении стоимости перевозки по территории Молдовы, чтобы открыт недавно железнодорожный транзитный участок Бессарабяска — Рени заработал. Ведь экономические расчеты сегодня показывают, что невозможно использовать преимущества этого открытого участка — стоимость перевозки по транзитной части 129 км на территории Молдовы втрое дороже аналогичной дистанции по территории Украины и составляет около 12 дол. без НДС на тонне зерна.

Что даст специальный тариф на перевозку зерна от Укрзализныци

Укрзализныця также могла бы создать специальный тариф на аренду вагонов и увеличение скорости движения поездов, направляющихся в порты Дуная, а также применять украинские железнодорожные бригады и локомотивы для перевозки зерна по территории Молдовы. Такие шаги существенно удешевят стоимость логистики и придадут дополнительную экономическую привлекательность использованию транзитных железнодорожных линий и улучшат инвестиционный климат дунайских портов.

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