Аккерманську фортецю відремонтують за 23 млн грн

Аккерманська фортеця. Фото: Аккерманська фортеця

Управління обласної ради з майнових відносин оголосило тендер на першочергові протиаварійні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровському. На ремонтні роботи передбачено фінансування у розмірі майже 23 млн грн.

Про це йде мова на сайті публічних закупівель Prozorro.

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Конкурс пройде в дуже стислі терміни. Пропозиції приймаються до 24 травня, а вже наступного дня відбудеться аукціон і без використання електронної системи.

У списку робіт:

облаштування захисного купола над археологічним розкопом, тимчасової полегшеної покрівлі на баштах №3 і 30 східної стіни Військового двору;

відтворення конструкції підйомного мосту біля Кілійських воріт;

реставрація ходових майданчиків і кількох стін;

відновлення даху цитаделі.

Вартість вищезазначених робіт замовник оцінив у 22 977 847,00 грн. Переможець повинен буде виконати їх до 31 березня 2025 року.

Зазначимо, Аккерма́нська форте́ця, або Бі́лгород-Дністро́вська форте́ця — історико-архітектурна пам'ятка та найбільша фортеця України.Була споруджена за часів Пізнього середньовіччя (XIII — XV століття) на місці руїн античного поліса Тіра. Розташована в м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Нагадаємо, чотири заставні плити, що у XV столітті прикрашали стіни Аккерманської фортеці на Одещині, — на щастя, не були викрадені окупантами й досі залишаються у Херсоні. Після деокупації місто обстрілюють росіяни, а суспільство хвилюється, бо артефакти історично важливі не тільки для України. Навіщо росіянам музейні експонати та яка їхня історична вага для держав, окрім України — читайте у нашому матеріалі.