Аккерманскую крепость отремонтируют за 23 млн грн

Аккерманская крепость. Фото: Аккерманская крепость

Управление областного совета по имущественным отношениям объявило тендер на первоочередные противоаварийные меры по сооружениям Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском. На ремонтные работы предусмотрено финансирование в размере почти 23 млн. грн.

Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro.

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Конкурс пройдет в очень сжатые сроки. Предложения принимаются до 24 мая, а на следующий день состоится аукцион и без использования электронной системы.

В списке работ:

обустройство защитного купола над археологическим раскопом, временной облегченной кровли на башнях №3 и 30 восточной стены Военного двора;

воспроизведение конструкции подъемного моста у Килийских ворот;

реставрация ходовых площадок и нескольких стенок;

восстановление крыши цитадели.

Стоимость вышеперечисленных работ заказчик оценил в 22 977 847,00 грн. Победитель должен будет их выполнить до 31 марта 2025 года.

Отметим, Аккерманская крепость или Белгород-Днестровская крепость — историко-архитектурная достопримечательность и крупнейшая крепость Украины. Была построена во времена Позднего средневековья (XIII — XV века) на месте руин античного полиса Тира. Расположена в г. Белгород-Днестровский Одесской области.

Напомним, четыре закладных плиты, которые в XV веке украшали стены Аккерманской крепости в Одесской области, — к счастью, не были похищены оккупантами и до сих пор остаются в Херсоне. После деоккупации город обстреливают россияне, а общество волнуется, потому что артефакты исторически важны не только для Украины. Зачем россиянам музейные экспонаты и каков их исторический вес для государств, кроме Украины читайте в нашем материале.