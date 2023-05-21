Аккерманскую крепость отремонтируют за 23 млн грн
Управление областного совета по имущественным отношениям объявило тендер на первоочередные противоаварийные меры по сооружениям Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском. На ремонтные работы предусмотрено финансирование в размере почти 23 млн. грн.
Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro.
Конкурс пройдет в очень сжатые сроки. Предложения принимаются до 24 мая, а на следующий день состоится аукцион и без использования электронной системы.
В списке работ:
- обустройство защитного купола над археологическим раскопом, временной облегченной кровли на башнях №3 и 30 восточной стены Военного двора;
- воспроизведение конструкции подъемного моста у Килийских ворот;
- реставрация ходовых площадок и нескольких стенок;
- восстановление крыши цитадели.
Стоимость вышеперечисленных работ заказчик оценил в 22 977 847,00 грн. Победитель должен будет их выполнить до 31 марта 2025 года.
Отметим, Аккерманская крепость или Белгород-Днестровская крепость — историко-архитектурная достопримечательность и крупнейшая крепость Украины. Была построена во времена Позднего средневековья (XIII — XV века) на месте руин античного полиса Тира. Расположена в г. Белгород-Днестровский Одесской области.
Напомним, четыре закладных плиты, которые в XV веке украшали стены Аккерманской крепости в Одесской области, — к счастью, не были похищены оккупантами и до сих пор остаются в Херсоне. После деоккупации город обстреливают россияне, а общество волнуется, потому что артефакты исторически важны не только для Украины. Зачем россиянам музейные экспонаты и каков их исторический вес для государств, кроме Украины читайте в нашем материале.