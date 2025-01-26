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Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених

26 січня 2025 15:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Free Azov — в Одесі вимагають звільнити військовополонених
Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Дерибасівській в Одесі відбулася чергова акція FreeAzov, присвячена підтримці військовополонених. Родичі захисників, активісти та небайдужі містяни зібралися, щоб нагадати про героїв, які досі перебувають у полоні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov в Одесі

Учасники акції в Одесі закликати владу та міжнародну спільноту активізувати зусилля щодо звільнення кожного полоненого. Загалом у центрі міста зібралося декілька сотень людей. Родичі полонених поділилися своїм болем і закликали суспільство не бути байдужим.

Акція в Одесі
Дівчина тримає плакат. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov
Дівчата на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ця біда стосується кожного...

Віра, чий чоловік зник понад 11 місяців тому, звернулася до присутніх із закликом не забувати про захисників, які досі перебувають у полоні. Вона нагадала про критичну ситуацію зі звільненням десантників та поділилася своєю особистою історією втрати й очікування.

"На жаль, за три роки повномасштабного вторгнення з полону звільнили лише 164 десантники. Це критична кількість, адже їх там набагато більше. Ми закликаємо суспільство та міжнародних партнерів підтримувати нас. Мій чоловік зник безвісти, а дядько вже третій рік перебуває в полоні", — каже Віра.

Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених - фото 3
Дружина військового, який зник безвісті. Фото: Новини.LIVE
Одесити вимагають звільнення полонених
Дівчина тримає плакат у руках на акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Жінка закликала небайдужих громадян вийти на вулиці та підтримати родини полонених. Віра наголосила на важливості солідарності українців у питанні звільнення військовополонених.

"Це важко, але ми не здамося. Сьогодні наші рідні в біді, завтра це може торкнутися інших. Підтримуйте нас, говоріть про це, робіть репости, адже це спільна боротьба", — додає дружина військового.

Акція FreeAzov в Одесі
Жінки тримають плакат з фотографіями зниклими безвісти захисників. Фото: Новини.LIVE
Звільнення полонених вимагають на Дерибасівській
Дівчата прикрили обличчя шарфами. Фото: Новини.LIVE

Не дамо забути жодного з наших героїв...

Організатори акції наголошують на важливості регулярного нагадування про військовополонених і зниклих безвісти. Вони зазначають, що ведуть діалог із владою та міжнародними партнерами, аби наблизити звільнення наших героїв, але визнають складність переговорів із країною-агресором.

"Майже кожного тижня ми збираємося, щоб нагадати суспільству та владі про наших героїв у полоні. Нещодавно ми обговорювали з пані Іриною Верещук та омбудсменом Дмитром Лубінцем шляхи залучення третіх країн до обмінів. Ми бачимо певні зрушення, але розуміємо, що домовленості з агресором не завжди виконуються. Наше завдання — не мовчати", — каже одна з організаторок акції Анна Пажера.

Анна Пажера
Організатор акції Анна Пажера FreeAzov в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених - фото 8
Люди тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених - фото 9
Собака на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Анна також зазначила, що акції на підтримку військовополонених — це спосіб нагадати всім українцям про важливість боротьби за кожного героя. Вона також наголосила на стійкості та мужності українських героїв.

"Наші рідні витримують нелюдські знущання, але не здаються. Їхній дух незламний. Ми повинні об’єднуватися, виходити на акції та робити все можливе, щоб вони повернулися додому. Не дамо забути про жодного героя", — додала Анна.

Дівчина закликала всіх небайдужих приєднуватися до акцій, адже лише спільними зусиллями можна досягти результату.

Акція FreeAzov
Одесити закликають звільнити полонених. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених - фото 11
Дівчинка біля плакату з полоненим захисником. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених - фото 12
Дівчата під час мітингу FreeAzov в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вчора в Одесу повернулись моряки, що були у полоні єменських хуситів. Також у Львові на акції військовий, який пройшов полон розповів про катування.

Одеса акція полонені Азовсталь бригада "Азов" Новини Одеси

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