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Акция FreeAzov — одесситы требуют освобождения пленных

26 января 2025 15:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Free Azov - в Одессе требуют освободить военнопленных
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Дерибасовской в Одессе состоялась очередная акция FreeAzov, посвященная поддержке военнопленных. Родственники защитников, активисты и неравнодушные горожане собрались, чтобы напомнить о героях, которые до сих пор находятся в плену.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция FreeAzov в Одессе

Участники акции в Одессе призвали власти и международное сообщество активизировать усилия по освобождению каждого пленного. Всего в центре города собралось несколько сотен человек. Родственники пленных поделились своей болью и призвали общество не быть равнодушным.

Акция в Одессе
Девушка держит плакат. Фото: Новини.LIVE
Акция FreeAzov
Девушки на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Эта беда касается каждого...

Ирина, чей муж пропал более 11 месяцев назад, обратилась к присутствующим с призывом не забывать о защитниках, которые до сих пор находятся в плену. Она напомнила о критической ситуации с освобождением десантников и поделилась своей личной историей потери и ожидания.

"К сожалению, за три года полномасштабного вторжения из плена освободили только 164 десантника. Это критическое количество, ведь их там гораздо больше. Мы призываем общество и международных партнеров поддерживать нас. Мой муж пропал без вести, а дядя уже третий год находится в плену", — говорит Ирина.

Акция FreeAzov - одесситы требуют освобождения пленных - фото 3
Жена военного, который пропал без вести. Фото: Новини.LIVE
Одесситы требуют освобождения пленных
Девушка держит плакат в руках на акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Женщина призвала неравнодушных граждан выйти на улицы и поддержать семьи пленных. Ирина подчеркнула важность солидарности украинцев в вопросе освобождения военнопленных.

"Это трудно, но мы не сдадимся. Сегодня наши родные в беде, завтра это может коснуться других. Поддерживайте нас, говорите об этом, делайте репосты, ведь это общая борьба", — добавляет жена военного.

Акция FreeAzov в Одессе
Женщины держат плакат с фотографиями пропавшими без вести защитников. Фото: Новини.LIVE
Освобождения пленных требуют на Дерибасовской
Девушки прикрыли лица шарфами. Фото: Новини.LIVE

Не дадим забыть ни одного из наших героев...

Организаторы акции подчеркивают важность регулярного напоминания о военнопленных и пропавших без вести. Они отмечают, что ведут диалог с властью и международными партнерами, чтобы приблизить освобождение наших героев, но признают сложность переговоров со страной-агрессором.

"Почти каждую неделю мы собираемся, чтобы напомнить обществу и власти о наших героях в плену. Недавно мы обсуждали с госпожой Ириной Верещук и омбудсменом Дмитрием Лубинцом пути привлечения третьих стран к обменам. Мы видим определенные сдвиги, но понимаем, что договоренности с агрессором не всегда выполняются. Наша задача — не молчать", — говорит одна из организаторов акции Анна Пажера.

Анна Пажера
Организатор акции Анна Пажера FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Люди держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE
Акция FreeAzov - одесситы требуют освобождения пленных - фото 9
Собака на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Анна также отметила, что акции в поддержку военнопленных — это способ напомнить всем украинцам о важности борьбы за каждого героя. Она также отметила стойкость и мужество украинских героев.

Она также подчеркнула стойкость и мужество украинских героев.

"Наши родные выдерживают нечеловеческие издевательства, но не сдаются. Их дух несокрушимый. Мы должны объединяться, выходить на акции и делать все возможное, чтобы они вернулись домой. Не дадим забыть ни об одном герое", — добавила Анна.

Девушка призвала всех неравнодушных присоединяться к акциям, ведь только совместными усилиями можно достичь результата.

Акция FreeAzov
Одесситы призывают освободить пленных. Фото: Новини.LIVE
Акция FreeAzov - одесситы требуют освобождения пленных - фото 11
Девочка возле плаката с пленным защитником. Фото: Новини.LIVE
Акция FreeAzov - одесситы требуют освобождения пленных - фото 12
Девушки во время митинга FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вчера в Одессу вернулись моряки, которые были в плену йеменских хуситов. Также во Львове на акции военный, который прошел плен рассказал о пытках.

Одесса акция пленные Азовсталь бригада "Азов" Новости Одессы

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