Алея Праведників світу: в Одесі завершили благоустрій Прохоровського скверу

Прохорівський сквер в Одесі. Фото: Одеська міська рада

На початку травня в Одесі завершилися роботи з благоустрою Прохоровського скверу, який знаходиться в районі Центрального ринку. Це стало своєрідним подарунком до Дня праведників народів світу, який відзначається в Україні 14 травня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Алея Праведників світу: відновлення та висадка кленів

В рамках проєкт було оновлено Алею Праведників світу та висаджено 104 гостролистих клени. Кожне дерево присвячується українцям та представникам інших національностей, які в роки окупації Одеси ризикували своїм життям, переховуючи в себе євреїв і рятуючи їхні життя. Нині діти та онуки цих героїв можуть відвідати цю алею, щоб згадати та вшанувати своїх родичів.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення було розроблено проєкт будівництва у сквері музею Голокосту. Втім, наразі реалізацію проєкту призупинено.

Нагадаємо, Катерининську площу в Одесі планують реконструювати. В місті проводять архітектурний конкурс. Втім громадські організації вже пропонують свої варіанти для покращення міста.

Також Одеська мерія провела відкритий конкурс на найкращий проєкт з благоустрою Театральної площі. Вже можна переглянути, який має вигляд, на думку архітекторів, центральна площа міста.