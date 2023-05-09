Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Алея Праведників світу: в Одесі завершили благоустрій Прохоровського скверу arrow

Алея Праведників світу: в Одесі завершили благоустрій Прохоровського скверу

9 травня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Алея Праведників світу: в Одесі завершили благоустрій Прохоровського скверу
Прохорівський сквер в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На початку травня в Одесі завершилися роботи з благоустрою Прохоровського скверу, який знаходиться в районі Центрального ринку. Це стало своєрідним подарунком до Дня праведників народів світу, який відзначається в Україні 14 травня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Алея Праведників світу: відновлення та висадка кленів

В рамках проєкт було оновлено Алею Праведників світу та висаджено 104 гостролистих клени. Кожне дерево присвячується українцям та представникам інших національностей, які в роки окупації Одеси ризикували своїм життям, переховуючи в себе євреїв і рятуючи їхні життя. Нині діти та онуки цих героїв можуть відвідати цю алею, щоб згадати та вшанувати своїх родичів.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення було розроблено проєкт будівництва у сквері музею Голокосту. Втім, наразі реалізацію проєкту призупинено.

Нагадаємо, Катерининську площу в Одесі планують реконструювати. В місті проводять архітектурний конкурс. Втім громадські організації вже пропонують свої варіанти для покращення міста. 

Також Одеська мерія провела відкритий конкурс на найкращий проєкт з благоустрою Театральної площі. Вже можна переглянути, який має вигляд, на думку архітекторів, центральна площа міста. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB