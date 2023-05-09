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Аллея Праведников мира: в Одессе завершили благоустройство Прохоровского сквера

9 мая 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Аллея Праведников мира: в Одессе завершили благоустройство Прохоровского сквера
Прохоровский сквер в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В начале мая в Одессе завершились работы по благоустройству Прохоровского сквера, расположенного в районе Центрального рынка. Это стало своеобразным подарком ко Дню праведников народов мира, отмечаемому в Украине 14 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В рамках проекта было обновлено Аллею Праведников мира и взорвано 104 остролистных клена. Каждое дерево посвящается украинцам и представителям других национальностей, которые в годы оккупации Одессы рисковали своей жизнью, скрывая у себя евреев и спасая их жизнь. В настоящее время дети и внуки этих героев могут посетить эту аллею, чтобы вспомнить и почтить своих родственников.

Отметим, что до полномасштабного вторжения был разработан проект строительства в сквере музея Холокоста. Впрочем, в настоящее время реализация проекта приостановлена.

Напомним, Екатерининскую площадь в Одессе планируют реконструировать. В городе проводится архитектурный конкурс. Впрочем, общественные организации уже предлагают свои варианты для улучшения города.

Также Одесская мэрия провела открытый конкурс на лучший проект по благоустройству Театральной площади. Уже можно посмотреть, как выглядит, по мнению архитекторов, центральная площадь города.

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