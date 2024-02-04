Альтернативний маршрут — як доїхати до кордонів Одещини у вечір неділі
Станом на вечір неділі на трасі Одеса — Рені, у напрямку молдовського кордону, зафіксовано одразу декілька невеликих заторів. Наразі автомобілістам пропонують альтернативний обʼїзд до Паланки через Теплодар. Водночас до Румунії рух також не ускладнено.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
У напрямку до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються черги у районі українського КПП та у межах національного парку. Ця ділянка на картах позначена жовтим та червоним кольорами, вказуючи на трафік та можливі тимчасові затримки. Крім того, є велике скупчення машин на виїзді з самої Одеси біля Двох стовпів. Наразі дорога до Паланки становитиме 1 годину 16 хвилин.
Затори на Орлівку
А от на півдні регіону ситуація трошки гірша. Наразі є скупчення машин на дорозі від Паланки до Удобного, у межах Миколаївки-Новоросійської, Сарати та Сафʼян. Також спостерігаються черги перед самою Орлівкою. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 11 хвилин.
Нагадаємо, в Україні змінили правила перебування у прикордонній смузі. Відтепер для цього необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Та це не розповсюджується на пропускні пункти в Одеській області, зокрема для дороги на Бессарабію.
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