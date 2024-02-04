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Альтернативний маршрут — як доїхати до кордонів Одещини у вечір неділі

4 лютого 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Альтернативний маршрут — як доїхати до кордонів Одещини у вечір неділі
Маршрут від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір неділі на трасі Одеса — Рені, у напрямку молдовського кордону, зафіксовано одразу декілька невеликих заторів. Наразі автомобілістам пропонують альтернативний обʼїзд до Паланки через Теплодар. Водночас до Румунії рух також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

У напрямку до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються черги у районі українського КПП та у межах національного парку. Ця ділянка на картах позначена жовтим та червоним кольорами, вказуючи на трафік та можливі тимчасові затримки. Крім того, є велике скупчення машин на виїзді з самої Одеси біля Двох стовпів. Наразі дорога до Паланки становитиме 1 годину 16 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А от на півдні регіону ситуація трошки гірша. Наразі є скупчення машин на дорозі від Паланки до Удобного, у межах Миколаївки-Новоросійської, Сарати та Сафʼян. Також спостерігаються черги перед самою Орлівкою. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні змінили правила перебування у прикордонній смузі. Відтепер для цього необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Та це не розповсюджується на пропускні пункти в Одеській області, зокрема для дороги на Бессарабію. 

Одеса
Молдова
кордон
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затори
Новини Одеси
черги
Румунія

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