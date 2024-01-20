Проїзд до Бессарабії через Паланку за новими правилами — що потрібно знати

Прикордонники на чергуванні. Фото: Андрій Марієнко. УНІАН

В Україні змінили правила перебування у прикордонній смузі. Відтепер для цього необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Та це не розповсюджується на пропускні пункти в Одеській області, зокрема для дороги на Бессарабію.

Чому так, та які документи необхідно показати ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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Про введення спеціального режиму у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів стало відомо у четвер, 11 січня. За словами адвоката, ці зміни більше торкнулися західних областей України, де є річки й озера, а от що стосується Одещини — то ніяких додаткових документів, окрім паспорта громадянина України, непотрібні.

"Якщо ви в’їжджаєте/виїжджаєте в транзитну зону по дорогах загального значення, то не потрібно жодного додаткового дозволу. Показуєте паспорт громадянина України, пояснюєте, що ви на особистому авто та й рухаєтесь далі", — зазначив Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Адвокат також розповів як поводити себе у разі якщо вас не пропускають і вимагають дозвіл від ДПСУ. За його словами потрібно просити письмову відмову у в’їзді у прикордонну смугу.

"Вони навіть можуть скласти постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил перетину кордону України — це нонсенс. Вони керуються якимось внутрішнім наказом, за яким з вас стягнуть 850 гривень. Він (наказ. – Ред.) не є законним і ви можете легко це оскаржити в суді", — підкреслив Олексій Шалару.

Нагадаємо, на державному кордоні в Одеській області розгорівся скандал навколо посилення мобілізації. Працівники ДПСУ не пропустили до Молдови багатодітного батька через неправильне формулювання про зняття зі служби у військовому квитку.

Також ми писали, в Одесі триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Місцеві мешканці обурюються таким діям, однак військові зазначають, що діють у межах чинного законодавства.