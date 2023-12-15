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Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

15 грудня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ
Прикордонний пункт. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області ускладниться маршрут до півдня регіону. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15, яка пролягає через Молдову.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.  

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Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Відтак, до Бессарабії неможливо дістатися чоловікам призовного віку, якщо немає відповідних документів для цього: місце реєстрації, запрошення або виклик. 

Крім того, дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області затримали військового-хабарника, який допомагав чоловікам призовного віку перетнути кордон.Підозрюваний разом зі своїм спільником обіцяв зробити документи про непридатність до служби.

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