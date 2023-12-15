Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

Затори біля Орлівки. Фото: скриншот

Станом на ранок 15 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Румунії можна досить швидко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні заторів не зафіксовано зовсім. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 7 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Сарати, Саф'ян та Ізмаїла, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 22 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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