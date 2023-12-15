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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

15 грудня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині
Затори біля Орлівки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 15 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Румунії можна досить швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні заторів не зафіксовано зовсім.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 7 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Сарати, Саф'ян та Ізмаїла, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 22 хвилини. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, стало відомо, які нові авто можна купити зі знижками перед Новим роком в Україні. Напередодні зимових свят — Різдва та Нового року — в Україні ділова активність знижуються, а з іншого боку, автомобільні дилери намагаються розчистити запаси нерозпроданих машин напередодні наступного сезону. Тому грудень, як правило, стає місяцем найщедрішим на знижки.

Раніше ми розповіли, про ТОП-3 найнадійніших вживаних BMW. З огляду на стрімке зростання цін, купівля вживаного авто марки BMW, заощадить чимало грошей порівняно з еквівалентною новою машиною. Але важливо отримати в результаті надійний автомобіль, щоб не мати проблем з дорогим ремонтом у майбутньому.

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