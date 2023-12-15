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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на Одесчине

15 декабря 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на Одесчине
Пробки возле Орловки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 15 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 7 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Измаила, однако это не влияет на трафик. Путешествие к дунайской границе будет длиться всего 4 часа 22 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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