Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на Одесчине

Пробки возле Орловки. Фото: скриншот

По состоянию на утро 15 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 7 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Измаила, однако это не влияет на трафик. Путешествие к дунайской границе будет длиться всего 4 часа 22 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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