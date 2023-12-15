Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ДПСУ

Пограничный пункт. Фото: ГНСУ

В Одесской области усложнится маршрут к югу региона. Речь идет о транзитном участке трассы М-15, пролегающей через Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Кого касались изменения

Для нахождения в пограничной полосе необходимо иметь разрешение органа ГНСУ. Следовательно, до Бессарабии невозможно добраться мужчинам призывного возраста, если нет соответствующих документов для этого: место регистрации, приглашение или вызов.

Кроме того, разрешение физическим лицам младше 18 лет предоставляется по обращению одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или другого законного представителя.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.

Также мы писали, что в Одесской области задержали военного-взяточника, который помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу. Подозреваемый вместе со своим сообщником обещал сделать документы о непригодности к службе.