Проезд в Бессарабию через Паланку по новым правилам — что нужно знать

Пограничники на дежурстве. Фото: Андрей Мариенко. УНИАН

В Украине изменили правила пребывания в приграничной полосе. Теперь для этого необходимо иметь разрешение органа ГПСУ. Однако это не распространяется на пропускные пункты в Одесской области, в частности для дороги на Бессарабию.

Почему так, и какие документы необходимо показать эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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О введении специального режима в пограничной полосе шириной в 5 километров стало известно в четверг, 11 января. По словам адвоката, эти изменения больше коснулись западных областей Украины, где есть реки и озера, а вот что касается Одесчины, то никаких дополнительных документов, кроме паспорта гражданина Украины, не нужны.

"Если вы въезжаете/выезжаете в транзитную зону по дорогам общего значения, то не требуется никакого дополнительного разрешения. Показываете паспорт гражданина Украины, объясняете, что вы на личном авто и двигаетесь дальше", — отметил Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Адвокат также рассказал, как вести себя в случае, если вас не пропускают и требуют разрешения от ГПСУ. По его словам, нужно просить письменный отказ во въезде в пограничную полосу.

"Они даже могут составить постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил пересечения границы Украины — это нонсенс. Они руководствуются каким-то внутренним приказом, по которому с вас взыщут 850 гривен. Он (приказ. – Ред.) не законен и вы можете легко это обжаловать в суде", — подчеркнул Алексей Шалару.

Напомним, на государственной границе в Одесской области разразился скандал вокруг усиления мобилизации. Работники ГПСУ не пропустили в Молдову многодетного отца из-за неправильной формулировки о снятии со службы в военном билете.

Также мы писали, что в Одессе продолжается усиленная мобилизация в общественном транспорте. Местные жители возмущаются такими действиями, однако военные отмечают, что действуют в рамках действующего законодательства.