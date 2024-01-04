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Прикордонники порушили закон — одеський юрист про скандал з багатодітним батьком

4 січня 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прикордонники порушили закон — одеський юрист про скандал з багатодітним батьком
Юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На державному кордоні в Одеській області розгорівся скандал навколо посилення мобілізації. Працівники ДПСУ не пропустили до Молдови багатодітного батька через неправильне формулювання про зняття зі служби у військовому квитку. 

Про те, чи законні такі дії прикордонників, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів правозахисник Олексій Шалару. 

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Деталі інциденту

Чоловік відвозив знайому жінку за кордон, коли на КПП "Маяки — Паланка" прикордонники не пропустили його через те, що у його військовому квитку замість слова "знято" має бути слово "виключено" з військової служби.

За словами юриста, якщо у чоловіка є всі документи, які підтверджують його багатодітність, ніякі додаткові довідки не потрібні. А нюанси про виключення стосуються інших чоловіків призовного віку, які були списані зі служби за станом здоровʼя або за віком. 

"Якщо він був батьком трьох дітей, то дії прикордонників незаконні. А ситуація склалася непростою саме через те, що працівники прикордонної служби самі не зрозуміли, що їм треба робити", — наголосив Олексій Шалару. 

Крім того, адвокат додав, що такі дії можуть бути повʼязані з додатковими перевірками, адже зараз збільшилася кількість випадків, коли чоловіки намагаються підробити документи для виїзду. Також немає привʼязки до віку. 

"Подібний інцидент може статися і в 25, і 40 років. Після цього чоловікові необхідно отримати офіційну письмову відмову від прикордонників і вже з нею йти до суду", — підсумував юрист. 

Нагадаємо, у Різдвяний вечір Кабмін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві. 

Також ми писали, що згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації в Україні планують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Це допоможе державі призвати на службу необхідних 500 тисяч солдатів, про яких повідомляло Міністерство оборони.

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