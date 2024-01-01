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Чи ухвалить ВР скандальний законопроєкт про мобілізацію — думка одеського юриста

1 січня 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чи ухвалить ВР скандальний законопроєкт про мобілізацію — думка одеського юриста
Правозахисник Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У різдвяний вечір Кабмін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту №10378 про посилення мобілізації в Україні. Наразі відомо, що проголосувати за його ухвалення депутати мають 10 січня, однак більшість правозахисників та військових наполягають на необхідності внесення правок. 

Про те, чи є зможуть народні депутати прийняти законопроєкт у першому читанні, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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"Я не можу сказати як, але думаю, що пройде. Можливо, з якимись правками. Я вже бачу коментарі багатьох юристів, що вони проти цього, але є ймовірність того, що його ухвалять. Щонайменше — точно з якимись правками", — сказав правозахисник. 

Які правки необхідно внести

За його словами, попри нищівну критику, цей законопроєкт має й позитивні моменти. Такі як — період адаптації після полону чи фіксована відпустка за потреби. Однак абсолютна більшість пунктів потребує значного редагування. 

"Там є пункти, які суперечать чинній конституції, це — розпорядження нерухомим майном, водійським посвідченням або електронна повістка. Спочатку всі казали: не буде через "Дію" нічого приходити, сміялися, що РФ таке робить. А по факту взяли їхній скопійований закон. Так не може бути", — наголосив Олексій Шалару. 

Крім того, адвокат вважає, що люди, які потрапили під таку примусову мобілізацію зовсім не здатні воювати. 

"Яка мотивація воювати у тих людей, яких запихають у бус? Не буде її. Навіть офіцери кажуть, що починається обстріл — такий солдат тікає. Навіщо він там потрібен?" — підсумував юрист. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Законопроєкт отримав порядковий номер 10378.

Також ми писали, що станом на початок грудня 2023 року до лав Збройних сил Українимобілізувалися 104 депутати міських та селищних рад Одеської області. Відомо, що частина з них обіймає офіцерські звання через попередній досвід служби.  

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