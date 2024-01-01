Примет ли ВР скандальный законопроект о мобилизации — мнение одесского юриста

Правозащитник Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

В рождественский вечер Кабмин опубликовал объяснительную записку к законопроекту №10378 об усилении мобилизации в Украине. Известно, что проголосовать за его принятие депутаты должны 10 января, однако большинство правозащитников и военных настаивают на необходимости внесения правок.

О том, смогут ли народные депутаты принять законопроект в первом чтении, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

"Я не могу сказать как, но думаю, что пройдет. Возможно, с какими-то правками. Я уже вижу комментарии многих юристов, что они против этого, но есть вероятность того, что его примут. По меньшей мере, точно с какими-то правками", — сказал правозащитник.

Какие правки необходимо внести

По его словам, несмотря на сокрушительную критику, этот законопроект имеет и положительные моменты. Такие, как период адаптации после плена или фиксированный отпуск при необходимости. Однако большинство пунктов требует значительного редактирования.

"Там есть пункты, которые противоречат действующей конституции, это распоряжение недвижимым имуществом, водительским удостоверением или электронная повестка. Сначала все говорили: не будет через "Дію" ничего приходить, смеялись, что РФ такое делает. А по факту взяли их скопированный закон. Так не может быть", — отметил Алексей Шалару.

Кроме того, адвокат считает, что попавшие под такую принудительную мобилизацию люди вовсе не способны воевать.

"Какая мотивация воевать у тех людей, которых запихивают в бус? Не будет ее. Даже офицеры говорят, что начинается обстрел — такой солдат убегает. Зачем он там нужен?" — подытожил юрист.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроект получил порядковый номер 10378.

Также мы писали, что на начало декабря 2023 года в ряды Вооруженных сил Украины мобилизовались 104 депутата городских и поселковых советов Одесской области. Известно, что часть из них занимает офицерские звания из-за предыдущего опыта службы.