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Понад 100 депутатів з Одещини вступили до лав ЗСУ — дані ТЦК

12 грудня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Понад 100 депутатів з Одещини вступили до лав ЗСУ — дані ТЦК
Депутати Одещини. Фото: Погребищенська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на початок грудня до лав Збройних сил України мобілізувалися 104 депутати міських та селищних рад. Одеської області. Відомо, що частина з них обіймає офіцерські звання через попередній досвід служби. 

Про це  під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса розповів начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко. 

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Труханов служити не піде 

Також Охріменко зазначив, що мобілізація не торкається мерів міст через те, що ця посада вибірна та на певний термін бронюється за людиною державно. 

Нагадаємо, перший заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін вирішив стати до лав ЗСУ. На сесії депутати проголосували за виведення віцемера зі складу виконавчого комітету.

Також ми писали, що на початку жовтня вже пішов служити до ЗСУ заступник мера Олег Бриндак.

Додамо, в українському гумористичному шоу висміяли ексочільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У мініатюрі команда показала, як військовий-корупціонер отримував хабарі.

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