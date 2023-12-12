Более 100 депутатов из Одесчины вступили в ряды ВСУ — данные ТЦК

Депутаты Одесской области. Фото: Погребищенский городской совет

По состоянию на начало декабря в ряды Вооруженных сил Украины мобилизовались 104 депутата городских и поселковых советов. Одесская область. Известно, что часть из них занимает офицерские звания из-за предыдущего опыта службы.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал начальник Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко.

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"Этот процесс продолжается. Все категории военнообязанных проверяются. Без исключения", — сказал военком.

Труханов служить не пойдет

Также Охрименко отметил, что мобилизация не затрагивает мэров городов из-за того, что эта должность выборная и на определенный срок бронируется за человеком государственно.

Напомним, первый заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин решил стать в ряды ВСУ. На сессии депутаты проголосовали за вывод вице-мера из состава исполнительного комитета.

Также мы писали, что в начале октября уже пошел служить в ВСУ заместитель мэра Олег Брындак.

Добавим, в украинском юмористическом шоу высмеяли экс-глава Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. В миниатюре команда показала, как военный коррупционер получал взятки.