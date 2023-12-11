"Недоторканного" спіймали — в гумористичному шоу висміяли одеського військкома Борисова

Мініатюра про одеського військкома. Фото: скриншот

В українському гумористичному шоу висміяли ексочільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У мініатюрі команда показала, як військовий-корупціонер отримував хабарі.

Про це Новини.LIVE дізналися з гумористичного шоу "Ліга сміху".

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Що було у мініатюрі

Команда "Сіль та Тарас Стадницький"‎ показали мініатюру "Одеський військкомат за часів Євгена Борисова"‎. Гумористи уявили, що хабарник брав гроші не лише за "відкос" від служби, але й за те, щоб стати на облік.

Також коміки зачепили питання "кумівства", зазначивши, що у самого військкома майже нічого немає. А от у дружини, мами та брата є елітні авто та нерухомість в Іспанії, адже саме так роблять "розумні люди".

Що відомо про справу Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучалась інформація зі ЗМІ, матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Скандальний одеський військком Євген Борисов залишатиметься під вартою за рішенням апеляційного суду. Наразі відомо, що досудове розслідування продовжили до 18 грудня.