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"Неприкасаемого" поймали — в юмористическом шоу высмеяли одесского военкома Борисова

11 декабря 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Неприкасаемого" поймали — в юмористическом шоу высмеяли одесского военкома Борисова
Миниатюра об одесском военкоме. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В украинском юмористическом шоу высмеяли экс-глава Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. В миниатюре команда показала, как военный-коррупционер получал взятки.

Об этом Новини.LIVE узнали из юмористического шоу "Лига смеха".

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Что было в миниатюре

Команда "Соль и Тарас Стадницкий" показали миниатюру "Одесский военкомат во времена Евгения Борисова". Юмористы представили, что взяточник брал деньги не только за "откос" от службы, но и за то, чтобы стать на учет.

Также комики затронули вопрос "кумовства", отметив, что у самого военкома почти ничего нет. А вот у жены, мамы и брата есть элитные авто и недвижимость в Испании, ведь именно так поступают "умные люди".

Что известно о деле Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекалась информация из СМИ, материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Напомним, Скандальный одесский военком Евгений Борисов будет оставаться под стражей по решению апелляционного суда. Пока известно, что досудебное расследование продлили до 18 декабря.

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