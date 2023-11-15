Апеляційний суд продовжив арешт одеського військкома Борисова

Колишній військком Євген Борисов. Фото: Інтент

Скандальний одеський військком Євген Борисов залишатиметься під вартою за рішенням апеляційного суду. Наразі відомо, що досудове розслідування продовжили до 18 грудня.

Про це повідомляє Київський апеляційний суд.

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"14 листопада 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2023 року, якою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР та продовжено підозрюваному Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що суд задовольнив клопотання захисту та зменшив заставу для Борисова на 15 мільйонів, тобто до 135 мільйонів гривень. Проте колишній військовий не збирається її вносити.

Що відомо про справу Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучалась інформація зі ЗМІ, матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включно з Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".