Апелляционный суд продлил арест одесского военкома Борисова

Бывший военком Евгений Борисов. Фото: Интент

Скандальный одесский военком Евгений Борисов будет оставаться под стражей по решению апелляционного суда. Пока известно, что досудебное расследование продлили до 18 декабря.

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд.

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"14 ноября 2023 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 октября 2023 года, которой частично удовлетворено ходатайство следователя следственного управления ДБР и продлена подозреваемому Б. мера пресечения в виде содержания под стражей ", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что суд удовлетворил ходатайство защиты и уменьшил залог для Борисова на 15 миллионов, то есть до 135 миллионов гривен. Однако бывший военный не собирается ее вносить.

Что известно о деле Борисова

ГБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекалась информация из СМИ, материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования обнаружили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет дорогой автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".