Пограничники нарушили закон — одесский юрист о скандале с многодетным отцом

Юрист Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

На государственной границе в Одесской области разразился скандал вокруг усиления мобилизации. Работники ГНСУ не пропустили в Молдову многодетного отца из-за неправильной формулировки о снятии со службы в военном билете.

О том, законны ли подобные действия пограничников, в эксклюзивном комментарии Новинам.LIVE рассказал правозащитник Алексей Шалару.

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Детали инцидента

Мужчина вез знакомую женщину за границу, когда на КПП "Маяки — Паланка" пограничники не пропустили его из-за того, что в его военном билете вместо слова "снято" должно быть слово "исключено" с военной службы.

По словам юриста, если у мужчины есть все документы, подтверждающие его многодетность, никакие дополнительные справки не нужны. А нюансы об исключении относятся к другим мужчинам призывного возраста, которые были списаны со службы по состоянию здоровья или по возрасту.

"Если он был отцом троих детей, то действия пограничников незаконны. А ситуация сложилась непростая именно из-за того, что работники пограничной службы сами не поняли, что им нужно делать", — подчеркнул Алексей Шалару.

Кроме того адвокат добавил, что такие действия могут быть связаны с дополнительными проверками, ведь сейчас увеличилось количество случаев, когда мужчины пытаются подделать документы для выезда. Также нет привязки к возрасту.

"Подобный инцидент может произойти и в 25, и 40 лет. После этого мужчине необходимо получить официальный письменный отказ от пограничников и уже с ним идти в суд", — подытожил юрист.

Напомним, в Рождественский вечер Кабин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.

Также мы писали, что согласно новому законопроекту об усилении мобилизации в Украине планируют уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет. Это поможет государству призвать на службу необходимые 500 тысяч солдат, о которых сообщало Министерство обороны.