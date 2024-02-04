Альтернативный маршрут — как доехать до границ Одесчины в вечер воскресенья

Маршрут от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер воскресенья на трассе Одесса — Рени, в направлении молдавской границы, зафиксировано сразу несколько небольших пробок. Сейчас автомобилистам предлагают альтернативный объезд в Паланку через Теплодар. В то же время движение в Румынию также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются очереди в районе украинского КПП и в пределах национального парка. Этот участок на картах обозначен желтым и красным цветом, указывая на трафик и возможные временные задержки. Кроме того, есть большое скопление машин на выезде из самой Одессы у двух столбов. Теперь дорога в Паланку будет составлять 1 час 16 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на юге региона ситуация немного хуже. Сейчас скопление машин на дороге от Паланки до Удобного, в пределах Николаевки-Новороссийской, Сараты и Сафьян. Также наблюдаются очереди перед самой Орловкой. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 11 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, в Украине изменили правила пребывания в пограничной полосе. Теперь для этого необходимо иметь разрешение органа ГНСУ. Однако это не распространяется на пропускные пункты в Одесской области, в частности для дороги на Бессарабию.