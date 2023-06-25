Американський астронавт лікував хворих на Миколаївщині

Девід Карл Хілмерс. Фото: Вікіпедія

Відомий американський астронавт Девід Карл Хілмерс відвідав Миколаївську область у складі волонтерської місії. Разом із лікарями він приймав хворих.

Про це повідомляють ЗМІ.

Читайте також:

З якою місією астронавт прибув до Миколаївщини

Девід Карл Хілмерс приїхав до Миколаївської області як волонтер у складі місії GlobalCareForce. Доктор Хілмерс три дні працював у Снігурівському районі, який вісім місяців перебував під окупацією. Астронавт разом з американськими та українськими лікарями приймав хворих, давав консультації, призначав лікування.

Що відомо про Девіда Карла Хілмерса

Девід Карл Хілмерс (англ. David Carl Hilmers) — астронавт НАСА. Здійснив чотири космічні польоти на шатлах:

STS-51J (1985, "Атлантіс"),

STS-26 (1988, "Діскавері"),

STS-36 (1990, "Атлантіс"),

STS-42 (1992, "Діскавері").

Полковник Корпусу морської піхоти США.

Після польотів

Гілмерс пішов з НАСА в жовтні 1992 року і навчався на медичному факультеті (педіатрія) в приватному Бейлорському Медичному університеті в місті Вейко, штат Техас. Пізніше займався дослідженнями, захистився й обіймає посаду професора факультету внутрішніх захворювань та педіатрії, Центру космічної медицини, очолює Глобальну ініціативу Бейлора у Г'юстоні, штат Техас. Додатково до своїх викладацьких і клінічних обов'язків він віддає багато зусиль дослідженню голоду у світовому вимірі, особливо в країнах, що розвиваються, надаючи консультації й гуманітарну допомогу в країнах, уражених конфліктами та природними лихами, як Ірак, Перу, Шрі-Ланка, Філіппіни, Гаїті та Ліберія.

Нагадаємо, Снігурівська громада найбільше постраждала в результаті підтоплення. Станом на ранок 19 червня вода відійшла від всіх житлових будинків і становить 56 см.