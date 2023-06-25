Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Американський астронавт лікував хворих на Миколаївщині arrow

Американський астронавт лікував хворих на Миколаївщині

25 червня 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Американський астронавт лікував хворих на Миколаївщині
Девід Карл Хілмерс. Фото: Вікіпедія
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Відомий американський астронавт Девід Карл Хілмерс відвідав Миколаївську область у складі волонтерської місії. Разом із лікарями він приймав хворих.

Про це повідомляють ЗМІ.

Читайте також:

З якою місією астронавт прибув до Миколаївщини

Девід Карл Хілмерс приїхав до Миколаївської області як волонтер у складі місії GlobalCareForce. Доктор Хілмерс три дні працював у Снігурівському районі, який вісім місяців перебував під окупацією. Астронавт разом з американськими та українськими лікарями приймав хворих, давав консультації, призначав лікування. 

Що відомо про Девіда Карла Хілмерса

Девід Карл Хілмерс (англ. David Carl Hilmers) — астронавт НАСА. Здійснив чотири космічні польоти на шатлах:

  • STS-51J (1985, "Атлантіс"),
  • STS-26 (1988, "Діскавері"),
  • STS-36 (1990, "Атлантіс"),
  • STS-42 (1992, "Діскавері").

Полковник Корпусу морської піхоти США.

Після польотів

Гілмерс пішов з НАСА в жовтні 1992 року і навчався на медичному факультеті (педіатрія) в приватному Бейлорському Медичному університеті в місті Вейко, штат Техас. Пізніше займався дослідженнями, захистився й обіймає посаду професора факультету внутрішніх захворювань та педіатрії, Центру космічної медицини, очолює Глобальну ініціативу Бейлора у Г'юстоні, штат Техас. Додатково до своїх викладацьких і клінічних обов'язків він віддає багато зусиль дослідженню голоду у світовому вимірі, особливо в країнах, що розвиваються, надаючи консультації й гуманітарну допомогу в країнах, уражених конфліктами та природними лихами, як Ірак, Перу, Шрі-Ланка, Філіппіни, Гаїті та Ліберія.

Нагадаємо, Снігурівська громада найбільше постраждала в результаті підтоплення. Станом на ранок 19 червня вода відійшла від всіх житлових будинків і становить 56 см.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB