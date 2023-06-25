Американский астронавт лечил больных в Николаевской области

Дэвид Карл Хилмерс. Фото: Википедия

Известный американский астронавт Дэвид Карл Хилмерс посетил Николаевскую область в составе волонтерской миссии. Вместе с врачами он принимал больных.

Об этом сообщают СМИ.

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Дэвид Карл Хилмерс приехал в Николаевскую область в качестве волонтера в составе миссии GlobalCareForce. Доктор Хилмерс три дня работал в Снегиревском районе, который восемь месяцев находился под оккупацией. Астронавт вместе с американскими и украинскими врачами принимал больных, давал консультации, назначал лечение.

Что известно о Дэвиде Карле Хилмерсе

Дэвид Карл Хилмерс (David Carl Hilmers) — астронавт НАСА. Совершил четыре космических полета на шаттлах:

STS-51J (1985, "Атлантис"),

STS-26 (1988, "Дискавери"),

STS-36 (1990, "Атлантис"),

STS-42 (1992, "Дискавери").

Полковник Корпуса морской пехоты в США.

После полетов

Гилмерс ушел из НАСА в октябре 1992 года и учился на медицинском факультете (педиатрия) в частном Бейлорском медицинском университете в городе Вейко, штат Техас. Позже занимался исследованиями, защитился и занимает должность профессора факультета внутренних заболеваний и педиатрии, Центра космической медицины, возглавляет Глобальную инициативу Бейлора в Хьюстоне, штат Техас. Дополнительно к своим преподавательским и клиническим обязанностям он отдает много усилий исследованию голода в мировом измерении, особенно в развивающихся странах, оказывая консультации и гуманитарную помощь в странах, пораженных конфликтами и природными бедствиями, как Ирак, Перу, Шри-Ланка, Филиппины, Гаити и Либерия.

Напомним, Снигиревская громада больше всего пострадала в результате подтопления. По состоянию на утро 19 июня вода отошла от всех жилых домов и составляет 56 см.