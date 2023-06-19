У Снігурівці вода відійшла від усіх підтоплених будинків

Постраждалим передають харчі. Фото: Іван Кухта

Станом на ранок 19 червня рівень підняття води в акваторії Миколаєва становить 20 см. А в Снігурівській громаді — 56 см.

Про це повідомив голова Снігурівської РВА Іван Кухта.

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"Рівень води в річці Інгулець знизився більш ніж на 5 м. До рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС, залишається 56 см. Наразі вода відійшла від усіх 375 будинків, які зазнали підтоплення", — написав Іван Кухта.

Відновлення електропостачання

Фахівці філії "Миколаївобленерго" продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання. Станом сьогодні все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 41 абонента у трьох населених пунктах громади, які зазнали підтоплення.

Ситуація з водопостачанням

Наразі ведуться роботи з відновлення артсвердловин, які забезпечують централізоване водопостачання. У місті підвозять воду для населення, встановлено нові накопичувачі в декількох мікрорайонах міста. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду. Продовжується доставлення води, харчових продуктів, речей першої потреби в постраждалі населені пункти.

Обстеження пошкоджених будинків

Працівники міської ради завершили візуальні обстеження будинків та майна громадян, які звернулися з відповідними заявами через підтоплення своїх помешкань.

Нагадаємо, напередодні рівень води в річці Інгулець знизився вже майже на 5 метрів. Залишається близько метра до рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС.