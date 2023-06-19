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В Снигиревке вода отошла от всех подтопленных домов

19 июня 2023 10:30
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Беженарь Татьяна
журналист
В Снегиревке вода отошла от всех подтопленных домов
Пострадавшим передают продукты. Фото: Иван Кухта
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на утро 19 июня уровень поднятия воды в акватории Николаева составляет 20 см. А в Снигиревской громаде — 56 см.

Об этом сообщил глава Снигиревской РВА Иван Кухта.

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"Уровень воды в реке Ингулец снизился более чем на 5 м. До уровня, который был до момента подрыва Каховской ГЭС, остается 56 см. В настоящее время вода отошла от всех 375 домов, подвергшихся подтоплению", — написал Иван Кухта.

Восстановление электроснабжения

Специалисты филиала "Николаевоблэнерго" продолжают ремонтные работы поврежденного оборудования. По состоянию на сегодняшний день все еще остаются временно обесточенными дома 41 абонента в трех населенных пунктах общины, подвергшихся подтоплению.

Ситуация с водоснабжением

В настоящее время ведутся работы по восстановлению артскважин, обеспечивающих централизованное водоснабжение. В городе осуществляется подвоз воды для населения, установлены новые накопители в нескольких микрорайонах города. Работают бюветы, где люди могут приобрести очищенную питьевую воду. Продолжается доставка воды, пищевых продуктов, вещей первой потребности в пострадавшие населенные пункты.

Обследование поврежденных домов

Сотрудники городского совета завершили визуальные обследования домов и имущества граждан, которые обратились с соответствующими заявлениями из-за подтопления своих помещений.

Напомним, накануне уровень воды в реке Ингулец снизился почти на 5 метров. Остается около метра до уровня, который находился до момента подрыва Каховской ГЭС.

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