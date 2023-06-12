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Рівень води на Миколаївщині повернеться до норми за кілька днів

12 червня 2023 13:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Рівень води на Миколаївщині повернеться до норми за кілька днів
Підтоплення Миколаєва. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За прогнозами фахівців рівень води на Миколаївщині повернеться до норми за кілька днів. А у деяких населених пунктах приблизно лише за тиждень.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Рівень води в Миколаївській області, за прогнозами фахівців, повернеться до норми за кілька днів. Втім, за словами очільника Миколаївської ОВА, у Снігурівці, Афанасівці та Василівці він спаде приблизно за тиждень. 

"Наразі Афанасівка — єдине село, що немає сполучення по землі з областю, але в нас розгорнуто штаб, чергують люди та доставляють харчі й перевозять людей на човнах", — повідомив Кім.

Ситуація в районі річки Інгулець 

Зазначимо, станом на ранок 12 червня рівень води в річці Інгулець продовжує знижуватися. За ніч він впав ще на 147 см.

Нагадаємо, зменшився рівень води й в Миколаєві. Станом на ранок 12 червня в акваторії міста зафіксовано ще мінус 6 см. На 8:00 показник зупинився на позначці в +55 см. 

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