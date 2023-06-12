Підтоплення Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

За прогнозами фахівців рівень води на Миколаївщині повернеться до норми за кілька днів. А у деяких населених пунктах приблизно лише за тиждень.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Рівень підтоплення зменшується

Рівень води в Миколаївській області, за прогнозами фахівців, повернеться до норми за кілька днів. Втім, за словами очільника Миколаївської ОВА, у Снігурівці, Афанасівці та Василівці він спаде приблизно за тиждень.

"Наразі Афанасівка — єдине село, що немає сполучення по землі з областю, але в нас розгорнуто штаб, чергують люди та доставляють харчі й перевозять людей на човнах", — повідомив Кім.

Ситуація в районі річки Інгулець

Зазначимо, станом на ранок 12 червня рівень води в річці Інгулець продовжує знижуватися. За ніч він впав ще на 147 см.

Нагадаємо, зменшився рівень води й в Миколаєві. Станом на ранок 12 червня в акваторії міста зафіксовано ще мінус 6 см. На 8:00 показник зупинився на позначці в +55 см.