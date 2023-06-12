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Уровень воды на Николаевщине вернется в норму через несколько дней

12 июня 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Уровень воды на Николаевщине вернется в норму через несколько дней
Подтопление Николаева. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По прогнозам специалистов, уровень воды на Николаевщине вернется в норму через несколько дней. А в некоторых населенных пунктах примерно только через неделю.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Уровень воды в Николаевской области, по прогнозам специалистов, вернется в норму через несколько дней. Впрочем, по словам главы Николаевской ОВА, в Снегиревке, Афанасовке и Васильевке он спадет примерно через неделю.

"Пока Афанасовка — единственный населенный пункт, с которым нет сообщения по земле, но у нас развернут штаб, дежурят люди и доставляют продукты и перевозят людей на лодках", — сообщил Ким.

Отметим, по состоянию на утро 12 июня уровень воды в реке Ингулец продолжает снижаться. За ночь  этот показатель составил еще минус 147 см.

Напомним, уменьшился уровень воды и в Николаеве. По состоянию на утро 12 июня в акватории города зафиксировано еще минус 6 см. К 8:00 показатель остановился на отметке в +55 см.

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