Подтопление Николаева. Фото: Новини.LIVE

По прогнозам специалистов, уровень воды на Николаевщине вернется в норму через несколько дней. А в некоторых населенных пунктах примерно только через неделю.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Уровень воды в Николаевской области, по прогнозам специалистов, вернется в норму через несколько дней. Впрочем, по словам главы Николаевской ОВА, в Снегиревке, Афанасовке и Васильевке он спадет примерно через неделю.

"Пока Афанасовка — единственный населенный пункт, с которым нет сообщения по земле, но у нас развернут штаб, дежурят люди и доставляют продукты и перевозят людей на лодках", — сообщил Ким.

Отметим, по состоянию на утро 12 июня уровень воды в реке Ингулец продолжает снижаться. За ночь этот показатель составил еще минус 147 см.

Напомним, уменьшился уровень воды и в Николаеве. По состоянию на утро 12 июня в акватории города зафиксировано еще минус 6 см. К 8:00 показатель остановился на отметке в +55 см.