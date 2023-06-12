Підтоплення Миколаєва. Фото: Новини. LIVE

Станом на ранок 12 червня рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 см. На 8:00 показник зупинився на позначці в +55 см.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Доброго ранку, друзі! За ніч рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 см. На 8:00, маємо позначку в +55 см",— йдеться у повідомленні.

Ситуація в Херсонській області

Падає рівень води й на Херсонщині. Станом на ранок 12 червня він знизився до 3,29 метра.

"Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 сантиметри. Втім, у воді залишаються 46 міст, селищ та сіл, 32 — на правому березі та 14 — на лівому. На звільненій території затоплено 3701 будинок", — зазначив очільник Херсонщини Олександр Прокудін.

Зазначимо, волонтери Animal SOS Odesa зібрали все необхідне для порятунку тварин у Херсонській області. До гуманітарної місії долучилися небайдужі одесити.

Нагадаємо, в Миколаївській області, внаслідок підриву Каховської ГЕС, постраждали 4886 домоволодінь. Підтоплено 350 будинків, відключено від електромережі повністю 9 населених пунктів, 4 знеструмлено частково. З зони підтоплення евакуювали вже 658 людей, з них — 138 дітей.