Одесити зібрали гуманітарну допомогу для тварин Херсонщини
Волонтери Animal SOS Odesa зібрали все необхідне для порятунку тварин у Херсонській області. До гуманітарної місії долучилися небайдужі одесити.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Одесити приносили корм для тварин, клітки для їх перенесення та утримання, медикаменти та все, що необхідно для кішок та собак.
"І знову не перестаємо повторювати: у нас приголомшливі, чудові, чуйні люди, чиє серце відгукується на спільну біду та трагедію! Допомога поїде до Херсона, до притулків і для тварин, що залишилися там у людей. Дуже дякуємо всім, хто приєднався до збору допомоги — це надихає, дає сили та надію! Українці — ми сильні, стійкі, добрі та готові згуртуватися у боротьбі зі злом",— написали волонтери.
Нагадаємо, після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, під водою опинилися 32 населені пункти Херсонщини. Від затоплень страждають не лише люди, а й тварини, яких відносить течією навіть в інші міста. Так, у мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсона принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдужі врятували тварину.