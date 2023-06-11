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Одесити зібрали гуманітарну допомогу для тварин Херсонщини

11 червня 2023 17:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Одесити зібрали гуманітарну допомогу для тварин Херсонщини
Собачка у волонтерському центрі. Фото: Одеська міська рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Волонтери Animal SOS Odesa зібрали все необхідне для порятунку тварин у Херсонській області. До гуманітарної місії долучилися небайдужі одесити.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Корм для тварин. Фото: Одеська міська рада

"І знову не перестаємо повторювати:  у нас приголомшливі, чудові, чуйні люди, чиє серце відгукується на спільну біду та трагедію! Допомога  поїде до Херсона, до притулків і для тварин, що залишилися там у людей. Дуже дякуємо всім, хто приєднався до збору допомоги — це надихає, дає сили та надію! Українці — ми сильні, стійкі, добрі та готові згуртуватися у боротьбі зі злом",— написали волонтери. 

  

Клітки для тварин. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, під водою опинилися 32 населені пункти Херсонщини. Від затоплень страждають не лише люди, а й тварини, яких відносить течією навіть в інші міста. Так, у мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсона принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдужі врятували тварину. 

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