Одесити зібрали гуманітарну допомогу для тварин Херсонщини

Собачка у волонтерському центрі. Фото: Одеська міська рада

Волонтери Animal SOS Odesa зібрали все необхідне для порятунку тварин у Херсонській області. До гуманітарної місії долучилися небайдужі одесити.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Корм для тварин. Фото: Одеська міська рада

"І знову не перестаємо повторювати: у нас приголомшливі, чудові, чуйні люди, чиє серце відгукується на спільну біду та трагедію! Допомога поїде до Херсона, до притулків і для тварин, що залишилися там у людей. Дуже дякуємо всім, хто приєднався до збору допомоги — це надихає, дає сили та надію! Українці — ми сильні, стійкі, добрі та готові згуртуватися у боротьбі зі злом",— написали волонтери.

Клітки для тварин. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, під водою опинилися 32 населені пункти Херсонщини. Від затоплень страждають не лише люди, а й тварини, яких відносить течією навіть в інші міста. Так, у мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсона принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдужі врятували тварину.