Одесситы собрали гуманитарную помощь для животных Херсонщины

Собачка в волонтерском центре. Фото: Одесский городской совет

Волонтеры Animal SOS Odesa собрали все необходимое для спасения животных в Херсонской области. К гуманитарной миссии присоединились не безразличные одесситы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Корм для животных. Фото: Одесский городской совет

"И снова не перестаем повторять: у нас потрясающие, чудесные, отзывчивые люди, чье сердце откликается на общую беду и трагедию! Помощь поедет в Херсон, в приюты и для животных, оставшихся там у людей. Спасибо всем, кто присоединился к сбору помощи — это вдохновляет, дает силы и надежду! Украинцы, мы сильные, стойкие, добрые и готовы сплотиться в борьбе со злом", — написали волонтеры.

Клетки для животных. Фото: Одесский городской совет

Напомним, после того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС под водой оказались 32 населенных пункта Херсонщины. От затоплений страдают не только люди, но и животные, относимые течением даже в другие города. Так, в сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 километров. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Четвероногий едва выжил, однако небезразличные люди спасли животное.