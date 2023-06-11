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Одесситы собрали гуманитарную помощь для животных Херсонщины

11 июня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесситы собрали гуманитарную помощь для животных Херсонщины
Собачка в волонтерском центре. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Волонтеры Animal SOS Odesa собрали все необходимое для спасения животных в Херсонской области. К гуманитарной миссии присоединились не безразличные одесситы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Корм для животных. Фото: Одесский городской совет

"И снова не перестаем повторять: у нас потрясающие, чудесные, отзывчивые люди, чье сердце откликается на общую беду и трагедию! Помощь поедет в Херсон, в приюты и для животных, оставшихся там у людей. Спасибо всем, кто присоединился к сбору помощи — это вдохновляет, дает силы и надежду! Украинцы, мы сильные, стойкие, добрые и готовы сплотиться в борьбе со злом", — написали волонтеры.

 

Клетки для животных. Фото: Одесский городской совет

Напомним, после того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС  под водой оказались 32 населенных пункта Херсонщины. От затоплений страдают не только люди, но и животные, относимые течением даже в другие города. Так, в сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 километров. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Четвероногий едва выжил, однако небезразличные люди спасли животное.

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