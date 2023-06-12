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Уровень воды в акватории Николаева снизился

12 июня 2023 10:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см
Подтопление Николаева Фото: Новини. LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на утро 12 июня уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см. К 8:00 показатель остановился на отметке в +55 см.

Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Доброе утро, друзья! За ночь уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см. К 8:00, имеем отметку в +55 см", — говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Падает уровень воды и в Херсонской области. По состоянию на утро 12 июня он снизился до 3,29 метра.

"Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 сантиметра. Впрочем, в воде остаются 46 городов, поселков и сел, 32 — на правом берегу и 14 — на левом. На освобожденной территории затоплено 3701 домов", — отметил глава Херсонщины Александр Прокудин.

Отметим, что волонтеры Animal SOS Odesa собрали все необходимое для спасения животных в Херсонской области. К гуманитарной миссии присоединились неравнодушные одесситы.

Напомним, в Николаевской области, в результате подрыва Каховской ГЭС, пострадали 4886 домовладений. Подтоплены 350 домов, отключены от электросети полностью 9 населенных пунктов, 4 обесточены частично. Из зоны подтопления эвакуировали уже 658 человек, из них 138 детей.

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